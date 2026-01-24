La fête du court métrage Meymac
La fête du court métrage Meymac mercredi 25 mars 2026.
La fête du court métrage
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-25
La fête du court métrage
Cette année, la fête du court métrage s’invite à la Micro Folie Meymac ! (programme à venir)
Gratuit .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fête du court métrage
L’événement La fête du court métrage Meymac a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme de Haute Corrèze