La Fête du Jeu à Quérénaing Quérénaing

Quérénaing

La Fête du Jeu à Quérénaing

place Jules Bacq Quérénaing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Fête du Jeu à Quérénaing Le Jeu à travers les époques

Prêts pour une aventure ludique hors du temps ? L’Association Les déjantés vous invite à la nouvelle édition de La Fête du Jeu à Quérénaing. Cette année, le thème Le Jeu à travers les époques vous promet un voyage fascinant, des divertissements ancestraux aux dernières innovations technologiques.

Que vous soyez amateur de jeux de société classiques, de jeux de cartes ou passionné de rétrogaming, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Venez tester votre agilité et votre réflexion dans une ambiance festive et colorée !

Un événement ouvert à tous les âges pour redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.

Organisateur Association Les déjantés

La Fête du Jeu à Quérénaing Le Jeu à travers les époques

Prêts pour une aventure ludique hors du temps ? L’Association Les déjantés vous invite à la nouvelle édition de La Fête du Jeu à Quérénaing. Cette année, le thème Le Jeu à travers les époques vous promet un voyage fascinant, des divertissements ancestraux aux dernières innovations technologiques.

Que vous soyez amateur de jeux de société classiques, de jeux de cartes ou passionné de rétrogaming, cet événement est l’occasion idéale de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Venez tester votre agilité et votre réflexion dans une ambiance festive et colorée !

Un événement ouvert à tous les âges pour redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.

Organisateur Association Les déjantés .

place Jules Bacq Quérénaing 59269 Nord Hauts-de-France lesdejantes.va@gmail.com

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English :

La Fête du Jeu à Quérénaing: Games through the ages

Are you ready for a playful, timeless adventure? Association Les déjantés invites you to the latest edition of La Fête du Jeu in Quérénaing. This year’s theme, Le Jeu à travers les époques , promises a fascinating journey from ancestral amusements to the latest technological innovations.

Whether you’re a fan of classic board games, card games or retrogaming, this event is the ideal opportunity to share a convivial moment with family and friends. Come and test your agility and thinking skills in a festive and colorful atmosphere!

An event open to all ages to rediscover the pleasure of playing together.

Organizers: Association Les déjantés

L’événement La Fête du Jeu à Quérénaing Quérénaing a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Valenciennes