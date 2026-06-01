Procession et messe Saint Landelin à Crespin Quérénaing

Quérénaing

Procession et messe Saint Landelin à Crespin

avenue du Roy de Blicquy Quérénaing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tradition et Recueillement Procession et Messe de Saint Landelin à Crespin

Le dimanche 7 juin 2026, la commune de Crespin vous invite à perpétuer une tradition locale forte lors de la Procession et Messe en l’honneur de Saint Landelin. Organisé par l’association Les Amis de Saint Landelin , cet événement est un moment privilégié de partage et de patrimoine spirituel au cœur du Valenciennois.

Le rassemblement débutera dès 9h30 au départ de la Fontaine Saint Landelin, située Avenue du Roy de Blicquy. Les participants suivront ensuite le parcours traditionnel jusqu’à l’Abbaye, offrant un cadre historique et verdoyant à cette célébration.

Messe en plein air prévue à l’Abbaye. En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église.

Cet événement est soutenu par la Paroisse Sainte Maria Goretti du Hainaut (Diocèse de Cambrai) et la ville de Crespin, témoignant de l’attachement de la région à ses figures historiques et religieuses.

Tradition et Recueillement Procession et Messe de Saint Landelin à Crespin

Le dimanche 7 juin 2026, la commune de Crespin vous invite à perpétuer une tradition locale forte lors de la Procession et Messe en l’honneur de Saint Landelin. Organisé par l’association Les Amis de Saint Landelin , cet événement est un moment privilégié de partage et de patrimoine spirituel au cœur du Valenciennois.

Le rassemblement débutera dès 9h30 au départ de la Fontaine Saint Landelin, située Avenue du Roy de Blicquy. Les participants suivront ensuite le parcours traditionnel jusqu’à l’Abbaye, offrant un cadre historique et verdoyant à cette célébration.

Messe en plein air prévue à l’Abbaye. En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église.

Cet événement est soutenu par la Paroisse Sainte Maria Goretti du Hainaut (Diocèse de Cambrai) et la ville de Crespin, témoignant de l’attachement de la région à ses figures historiques et religieuses. .

avenue du Roy de Blicquy Quérénaing 59269 Nord Hauts-de-France +33 3 27 45 61 61

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English :

Tradition and Recollection Procession and Mass of Saint Landelin at Crespin

On Sunday June 7, 2026, the commune of Crespin invites you to perpetuate a strong local tradition with the Procession and Mass in honor of Saint Landelin. Organized by the association Les Amis de Saint Landelin , this event is a privileged moment of sharing and spiritual heritage in the heart of the Valenciennois region.

The event starts at 9:30 a.m. from the Fontaine Saint Landelin, on Avenue du Roy de Blicquy. Participants will then follow the traditional route to the Abbey, offering a historic and verdant setting for this celebration.

Open-air mass at the Abbey. In case of rain, mass will be celebrated in the church.

This event is supported by the Paroisse Sainte Maria Goretti du Hainaut (Diocese of Cambrai) and the town of Crespin, reflecting the region’s attachment to its historical and religious figures.

L’événement Procession et messe Saint Landelin à Crespin Quérénaing a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Valenciennes