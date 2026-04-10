Sommepy-Tahure

LA FETE DU MOUTON 10e édition

SQUARE DES BRETON Sommepy-Tahure Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

A cette occasion les partenaires de la filière ovine de la région GRAND EST ouvriront une exposition thématique sur le mouton à Sommepy-Tahure.

Une fête surprenante, une rencontre ville campagne.

Cette fête invitera les consommateurs et les producteurs à participer à un grand voyage autour de la production agricole, ovine, du tourisme régional et vert, du monde rural, de l’artisanat, du terroir, de l’environnement, de l’écologie, des énergies renouvelables, de la biodiversité et de la culture.

Expositions, animations, jeux pour enfants, folklore…

Beaucoup d’artisans et producteurs seront présents, des métiers anciens et bien d’autres choses encore.

Restauration diversifiée mouton à la broche, hamburgers, merguez, saucisses…. .

SQUARE DES BRETON Sommepy-Tahure 51600 Marne Grand Est lafetedumouton@gmail.com

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English : LA FETE DU MOUTON 10e édition

L’événement LA FETE DU MOUTON 10e édition Sommepy-Tahure a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT de la Marne