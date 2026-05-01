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La Fête du Sport Complexe sportif de Kerraoul Paimpol

La Fête du Sport Complexe sportif de Kerraoul Paimpol dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Complexe sportif de Kerraoul

Adresse : Avenue Gabriel Le Bras

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Paimpol

La Fête du Sport

Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Une dizaine d’associations seront présentes tout au long de la matinée
basket, rugby, athlétisme, handball, musculation , zumba, marche orientation, cirque, football, tennis, plongée.   .

Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49 

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English :

L’événement La Fête du Sport Paimpol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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