La Fête du Sport Complexe sportif de Kerraoul Paimpol

Paimpol

La Fête du Sport

Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Une dizaine d’associations seront présentes tout au long de la matinée

basket, rugby, athlétisme, handball, musculation , zumba, marche orientation, cirque, football, tennis, plongée. .

Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49

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English :

L’événement La Fête du Sport Paimpol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol