La Fête du Sport Complexe sportif de Kerraoul Paimpol
La Fête du Sport Complexe sportif de Kerraoul Paimpol dimanche 17 mai 2026.
Paimpol
La Fête du Sport
Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Une dizaine d’associations seront présentes tout au long de la matinée
basket, rugby, athlétisme, handball, musculation , zumba, marche orientation, cirque, football, tennis, plongée. .
Complexe sportif de Kerraoul Avenue Gabriel Le Bras Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 00 58 49
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English :
L’événement La Fête du Sport Paimpol a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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