Spectacle cabaret Les talents aiguilles Rue de l’Eglise Paimpol

Spectacle cabaret Les talents aiguilles

Rue de l’Eglise Chez Marianne Paimpol Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

De l’humour et du glamour, des plumes et des strass voici la promesse du cabaret Les talents aiguilles ! Dalida, Céline Dion, Line Renaud, et bien d’autres… Repas possible avant le spectacle. .

Rue de l’Eglise Chez Marianne Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 42 16 10

