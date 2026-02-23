Spectacle cabaret Les talents aiguilles Rue de l’Eglise Paimpol
Rue de l’Eglise Chez Marianne Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-01 15:00:00
De l’humour et du glamour, des plumes et des strass voici la promesse du cabaret Les talents aiguilles ! Dalida, Céline Dion, Line Renaud, et bien d’autres… Repas possible avant le spectacle. .
Rue de l’Eglise Chez Marianne Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 56 42 16 10
