Visite Voilier Ruth Voilier Ruth Paimpol

Paimpol

Visite Voilier Ruth

Voilier Ruth Quai de Kernoa Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’équipage du Voilier Ruth vous accueille pour une visite du bateau. 111 ans d’histoire avec un passé maritime riche tant au niveau historique que des savoir-faire. Venez à notre rencontre pour un sympathique moment où nous vous accueillerons pour une visite guidée de 30-45 min (si la météo le permet). A bientôt à bord ! .

Voilier Ruth Quai de Kernoa Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 09 03 64

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English :

L’événement Visite Voilier Ruth Paimpol a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol