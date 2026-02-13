La Fête du Vélo, Place de Jaude, Clermont-Ferrand

La Fête du Vélo Samedi 30 mai, 10h00 Place de Jaude Puy-de-Dôme

La Fête du Vélo invite petits et grands à partager une journée conviviale et festive autour de la pratique du vélo. Que vous soyez cycliste du quotidien, sportif, débutant ou simplement curieux, venez profiter d’un événement gratuit et ouvert à tous.

Au programme : un village vélo animé par les acteurs locaux, des parcours ludiques et de maniabilité, des ateliers de réparation et de sécurité, des essais de vélos, ainsi que des balades encadrées pour (re)découvrir la ville autrement. Tout au long de la journée, les animations mettent en avant le vélo comme un moyen de se déplacer, de se divertir et de prendre soin de sa santé, dans une ambiance chaleureuse et accessible.

La Fête du Vélo, c’est l’occasion idéale de pédaler ensemble, d’échanger, de s’informer et de célébrer le vélo sous toutes ses formes. Venez en famille, entre amis ou en solo !

Place de Jaude Place de Jaude Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

