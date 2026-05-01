Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La fête du village Roville-devant-Bayon

La fête du village Roville-devant-Bayon

La fête du village Roville-devant-Bayon dimanche 31 mai 2026.

Ville : 54290 Roville-devant-Bayon

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Roville-devant-Bayon

La fête du village

Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.
Vous y trouverez
Un manège pour les petits
Un tir
Une boutique de bonbons
La pêche aux canards
De délicieuses choses sucréesTout public
0  .

Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a festive moment with family and friends.
You’ll find
A merry-go-round for the little ones
A shooting gallery
Candy store
Duck fishing
Delicious sweets

L’événement La fête du village Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS