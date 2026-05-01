Roville-devant-Bayon

La fête du village

Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.

Vous y trouverez

Un manège pour les petits

Un tir

Une boutique de bonbons

La pêche aux canards

De délicieuses choses sucréesTout public

0 .

Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Come and share a festive moment with family and friends.

You’ll find

A merry-go-round for the little ones

A shooting gallery

Candy store

Duck fishing

Delicious sweets

L’événement La fête du village Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS