La fête du village Roville-devant-Bayon
La fête du village Roville-devant-Bayon dimanche 31 mai 2026.
Roville-devant-Bayon
La fête du village
Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.
Vous y trouverez
Un manège pour les petits
Un tir
Une boutique de bonbons
La pêche aux canards
De délicieuses choses sucréesTout public
0 .
Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Come and share a festive moment with family and friends.
You’ll find
A merry-go-round for the little ones
A shooting gallery
Candy store
Duck fishing
Delicious sweets
L’événement La fête du village Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS