La Fête Foraîte La Maison Rose Le Temple-de-Bretagne
La Fête Foraîte La Maison Rose Le Temple-de-Bretagne samedi 6 juin 2026.
Le Temple-de-Bretagne
La Fête Foraîte
La Maison Rose 5 Rue de la Close Guérin Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Fête Foraîte est de retour à la Maison Rose !
Cette kermesse augmentée d’un grain de folie et d’une bonne dose d’espièglerie. Chaque année des attractions reviennent et de nouvelles apparaissent, fabriquées par les bénévoles. Tous les âges s’y mélangent et jouent ensemble.
Événement associatif à prix libre (adhésion à l’association à l’entrée). Les attractions sont gratuites.
INFOS PRATIQUES
Boisson et Stand de petite restauration sur place. Prévoyez du liquide pas de CB sur place. Privilégiez de venir sans chiens. .
La Maison Rose 5 Rue de la Close Guérin Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire lamaisonrose@riseup.net
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English :
L’événement La Fête Foraîte Le Temple-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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