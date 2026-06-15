La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard
La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard lundi 13 juillet 2026.
Montrol-Sénard
La Fête Nationale Dansante
Le bourg Montrol-Sénard Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Retrouvons nous autour de D.J. Elvis pour une soirée de danses et de gaieté le 13 Juillet a partir de 18h. Ambiance emplie de bonne humeur et de joie. Estivants et aussi locaux, venons a cette soirée partager un moment léger. Présence de Food-Trucks dès 18h (salé et sucré). .
Le bourg Montrol-Sénard 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 01 82 87 tible.eric@sfr.fr
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English : La Fête Nationale Dansante
L’événement La Fête Nationale Dansante Montrol-Sénard a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin
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