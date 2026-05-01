La Fête Paysanne Route du fort Saint-André Bracon

Bracon

La Fête Paysanne

Route du fort Saint-André Le Radis qui Pique Bracon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Marché paysan, visites de la ferme, animations, dégustation de vin, concerts, restauration, buvette.

-10h30-16h: Marché paysan, artisanal et village associatif:

Pique-nique au marché: composez votre assiette avec les produits des fermes jurassiennes (pain, fromages, légumes, viande, …)

Assos présentes: Solidarité paysans, AFOCG, le journal Fakir, …

– 15h-16h30: Table ronde, Qu’est ce que l’on mange demain ?

Stéphane Galais porte-parole de la Conf Nationale, l’association de la pépinière alimentaire d’Arbois, la chargée de mission et un élu du Plan Alimentaire Territorial.

– 10h45 et 14h: Visites de la ferme

Visitez la ferme maraichère et découvrez le Diagnostic Agriculture Paysanne.

-11h30 et 18h: Dégustations de vins

Découvrez les vins locaux par la dégustation et les échanges avec les vigneron.nes présent.es tout au long de la journée.

-18h30 et 21h: concerts

Fanfare La Minga

Kollectif Barouf (musique festive)

-Dès 19h: Repas paysan

Toute au long de la jounrée: des animations pour petits et grands et une buvette.

Ouvert à tous-tes

Organisateur La confédération paysanne du Jura .

Route du fort Saint-André Le Radis qui Pique Bracon 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 80 18 01

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English : La Fête Paysanne

L’événement La Fête Paysanne Bracon a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA