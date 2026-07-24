Informations pratiques

Magalas

LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS

Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’association Les Fadas vous donne rendez-vous le samedi 8 août 2026 sur la Promenade de Magalas pour une journée festive placée sous le signe de la tradition, de la convivialité et de la bonne humeur !

Repas sur réservation:

18 € adulte (à partir de 12 ans)

14 € enfant (jusqu’à 11 ans)

Réservations et renseignements lesfadas34480@gmail.com

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Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie lesfadas34480@gmail.com

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English : LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS

The Les Fadas association invites you to join us on Saturday, August 8, 2026, on the Promenade de Magalas for a festive day filled with tradition, camaraderie, and good cheer!

Meals by reservation only:

18 ? per adult (ages 12 and up)

14 ? per child (ages 11 and under)

Reservations and information: lesfadas34480@gmail.com

L’événement LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS