LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS Magalas
samedi 8 août 2026 · Magalas
Informations pratiques
Magalas
LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS
Rue de la Promenade Magalas Hérault
Tarif : – – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’association Les Fadas vous donne rendez-vous le samedi 8 août 2026 sur la Promenade de Magalas pour une journée festive placée sous le signe de la tradition, de la convivialité et de la bonne humeur !
Repas sur réservation:
18 € adulte (à partir de 12 ans)
14 € enfant (jusqu’à 11 ans)
Réservations et renseignements lesfadas34480@gmail.com
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Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie lesfadas34480@gmail.com
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English : LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS
The Les Fadas association invites you to join us on Saturday, August 8, 2026, on the Promenade de Magalas for a festive day filled with tradition, camaraderie, and good cheer!
Meals by reservation only:
18 ? per adult (ages 12 and up)
14 ? per child (ages 11 and under)
Reservations and information: lesfadas34480@gmail.com
L’événement LA FÊTE TAURINE DE MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS
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