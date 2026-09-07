La Fille du Diable, La Grande Ourse, Corn

Informations pratiques

La Fille du Diable Vendredi 18 septembre, 20h00 La Grande Ourse Lot

Prix libre, conseillé entre 8 et 15€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Si vous deviez décrire le blanc, vous diriez quoi ? Et si un loup vous demande de l’aide, vous l’aidez ? Vous seriez prêt, vous, à sortir de votre zone de confort ? À affronter vos plus grandes peurs ? Se positionner, se responsabiliser. Ne plus répondre à ce qu’on attend de nous. Assumer d’être, assumer ce que l’on ressent pour voir et élargir nos possibles… Voilà tout ce que ce spectacle souhaite aborder du bout des lèvres à travers les représentations imaginaires des contes du répertoire traditionnel : conte facétieux, fable, conte merveilleux, conte de sagesse. Raconté par Suzon Mouilleau, le spectacle La Fille du Diable interroge notre regard sur la réalité et sur les illusions qui la fondent. Il nous offre la possibilité de ressentir ce que cela nous fait vivre, ensemble, le temps d’un instant.

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h

Accès libre sans réservation

Prix libre, conseillé entre 8 et 15€ par personne

La Grande Ourse 140 route de mandens 46100 Corn Corn 46100 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 86 02 66 »}]

Spectacle de contes traditionnels contes contes traditionnels

Suzon Mouilleau