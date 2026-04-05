UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Flèche

La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand !, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand !, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand ! Samedi 19 septembre, 08h30 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Suivez le fil de l’eau à travers le regard passionné des photographes amateurs locaux. En partenariat avec l’association Photo sART’, la promenade du Maréchal Foch se transforme en galerie d’art à ciel ouvert.
Une déambulation grandeur nature pour (re)découvrir le lien unique qui unit notre ville au Loir.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Suivez le fil de l’eau à travers le regard passionné des photographes amateurs locaux. En partenariat avec l’association **Photo sART’**, la promenade du Maréchal Foch se transforme en galerie d’art …

©MINISTERE CULTURE

À voir aussi à La Fleche (Sarthe)