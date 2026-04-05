La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand !, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
La Flèche, ville d’eau : l’expo s’affiche en grand ! Samedi 19 septembre, 08h30 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Suivez le fil de l’eau à travers le regard passionné des photographes amateurs locaux. En partenariat avec l’association Photo sART’, la promenade du Maréchal Foch se transforme en galerie d’art à ciel ouvert.
Une déambulation grandeur nature pour (re)découvrir le lien unique qui unit notre ville au Loir.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Suivez le fil de l’eau à travers le regard passionné des photographes amateurs locaux. En partenariat avec l’association **Photo sART’**, la promenade du Maréchal Foch se transforme en galerie d’art …
©MINISTERE CULTURE
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