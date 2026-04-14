LA FLÛTE ENCHANTÉE (Opéra Passion), Cinéma Le City, Genève

LA FLÛTE ENCHANTÉE (Opéra Passion) Mardi 21 avril, 19h30 Cinéma Le City

De 20 à 29 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T19:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Mardi 21 avril 2026 à 19h30 au cinéma Le City

Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604211930218

Rediffusion : Lundi 4 mai 2026 à 14h00 au cinéma Le City

Billets : https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202605041400218

Musique de Wolfgang Amadeus Mozart | Mise en scène de David McVicar | Opéra en 2 actes – 1 entracte – 3h30 | Chanté en allemand avec sous-titres français

La princesse Pamina a été enlevée. Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille. Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses. Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes – mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins.

L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar. Distribution prestigieuse : Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden.

Cinéma Le City Place des Eaux-Vives 3 Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« type »: « link », « value »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604211930218 »}] [{« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202604211930218 »}, {« link »: « https://scala-city.ticketack.com/screening/buy/202605041400218 »}]

Musique : Wolfgang Amadeus Mozart, Mise en scène : David McVicar, Opéra en 2 actes – 1 entracte – 3h30

dr