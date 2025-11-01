LA FLÛTE ENCHANTÉE | Wolfgang Amadeus Mozart Mise en scène : Robert Carsen Opéra de Lille Lille

LA FLÛTE ENCHANTÉE | Wolfgang Amadeus Mozart Mise en scène : Robert Carsen 9 – 26 mai 2026 Opéra de Lille Nord

Début : 2026-05-09T18:00:00 – 2026-05-09T20:45:00

Fin : 2026-05-26T20:00:00 – 2026-05-26T22:45:00

En 1791, déçu par la versatilité des Viennois qui lui préfèrent d’autres compositeurs, Mozart accepte la proposition de son ami Emanuel Schikaneder, directeur du Theater auf der Wieden, d’écrire un opéra en allemand pour le public plus populaire des faubourgs. Dès sa création, La Flûte enchantée connaît un succès jamais démenti depuis.

Singspiel qui entrelace gaieté et profondeur, cet opéra de Mozart est le fruit des Lumières autant qu’un conte pour enfants, une allégorie sur la nature de l’Homme autant que le reflet de l’appartenance du compositeur à la franc‑maçonnerie.

Opéra de Lille Place du Théâtre, 59000 Lille

Accessibilité : Surtitres français, surtitres anglais, surtitres adaptés et surtitres néerlandais La Flûte Enchantée Wolfgang Amadeus Mozart

Opéra de Lille