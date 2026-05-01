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La Foire à la Ripaille Galerie des curiosités Larraincy Puchay

La Foire à la Ripaille Galerie des curiosités Larraincy Puchay vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Galerie des curiosités Larraincy

Adresse : 1 Rue de l'Église

Ville : 27150 Puchay

Département : Eure

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Puchay

La Foire à la Ripaille

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Marché fermier. Produits du terroir et savoir-faire normands.
Produits fermiers, artisans locaux, animations, restauration, ambiance médiévale.
Exposition Fil en Filles, passion textile.   .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 59 24 20  lafoirealaripaille@gmail.com

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English : La Foire à la Ripaille

L’événement La Foire à la Ripaille Puchay a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme

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