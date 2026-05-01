La Foire à la Ripaille Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Puchay

La Foire à la Ripaille

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Marché fermier. Produits du terroir et savoir-faire normands.

Produits fermiers, artisans locaux, animations, restauration, ambiance médiévale.

Exposition Fil en Filles, passion textile. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 59 24 20 lafoirealaripaille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Foire à la Ripaille

L’événement La Foire à la Ripaille Puchay a été mis à jour le 2026-05-05 par Vexin Normand Tourisme