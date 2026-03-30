La Foire de la Saint Parfait 2026 Montereau-Fault-Yonne
La Foire de la Saint Parfait 2026 Montereau-Fault-Yonne vendredi 17 avril 2026.
La Foire de la Saint Parfait 2026
Parc des Noues Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-17
Venez rencontrer nos exposants lors de la 185ème édition de la Foire de la Saint-Parfait. Une nouvelle édition festive et conviviale aux couleurs du Canada.
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Parc des Noues Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 49 19 97 65 secretaire@foire-de-montereau.com
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English :
Come and meet our exhibitors at the 185th Foire de la Saint-Parfait. A festive and convivial edition in the colors of Canada.
L’événement La Foire de la Saint Parfait 2026 Montereau-Fault-Yonne a été mis à jour le 2026-03-26 par Seine et Marne Attractivité
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