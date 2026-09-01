La folie bergère au GAEC sous la Burotte GAEC sous la Burotte Basse-sur-le-Rupt

Informations pratiques

Basse-sur-le-Rupt

La folie bergère au GAEC sous la Burotte

GAEC sous la Burotte 20 route de l’Envers Basse-sur-le-Rupt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association du syndicat ovin des Vosges vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité ! Démonstration de tonte de moutons et de chien de troupeau, animation musicale avec le groupe NOISE LESS, expo photo, quiz….repas paysan 100% local (réservation conseillée) !Tout public

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GAEC sous la Burotte 20 route de l’Envers Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 84 35 71 59

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English :

The Vosges Sheep Farmers’ Association invites you to a day filled with delicious food and good cheer! Sheep shearing and herding dog demonstrations, live music by the band NOISE LESS, a photo exhibit, a quiz… and a 100% local farm-style meal (reservations recommended)!

L’événement La folie bergère au GAEC sous la Burotte Basse-sur-le-Rupt a été mis à jour le 2026-08-18 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES