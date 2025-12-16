La Folie Douce prend résidence à Paris-Vincennes en janvier 2026 : trois dimanches pour enflammer l’hiver parisien ! Hippodrome Paris-Vincennes Paris
Performances déjantées, DJ sets survoltés, artistes iconiques et ambiance immersive viendront enflammer l’hippodrome tout au long de l’aprèsmidi. Trois univers, trois atmosphères, une montée en puissance jusqu’à un final explosif : préparezvous à vivre une expérience unique où l’énergie de La Folie Douce rencontre l’adrénaline des courses hippiques. En janvier, Paris-Vincennes sera The place to be !
Chaque dimanche, La Folie Douce réinvente le bord de piste avec un show décalé, ambiance montagne chic et scénographie immersive. DJ sets « before » et « after » viendront rythmer l’après-midi pour sublimer l’énergie du show. Trois rendez-vous conçus pour monter en puissance dimanche après dimanche :
Dimanche 4 janvier – DISCO FOLIE : Paillettes, looks excentriques, musique disco et performances électrisantes : un premier acte tout en lumière, dans l’esprit des grandes heures festives.
Dimanche 11 janvier – FOLIE CIRCUS : Quand l’hiver rencontre les arts du cirque : numéros et cabarets rythmés en bord de piste. L’hippodrome devient une piste aux étoiles.
Dimanche 18 janvier – MOUNTAIN PARTY XXL : Final spectaculaire : télécabines, chalets, sapins, cabaret géant. Une scénographie grand format portée par les artistes emblématiques de La Folie Douce. Un dernier dimanche taillé pour chauffer le mois de janvier.
Courses spectacles pour un dimanche 100% sensations
Entre deux shows, l’adrénaline des courses prend le relais. Tout au long de la journée, une succession d’épreuves de haut niveau anime la piste, avec deux rendez-vous internationaux majeurs :
- Les Amérique Races, étapes décisives vers le Championnat du Monde de Sulky.
- Les Cornulier Races, temps forts incontournables préparatifs au Championnat du Monde à l’Étrier, qui se tiendra le 18 janvier 2026.
Pour une expérience 100% immersive entre amis, venez vivre les compétitions au plus près avec des visites guidées des écuries pour découvrir l’envers du décor et approcher les champions. Vous pourrez aussi vous immerger au cœur du peloton au plus proche des courses, comme un véritable insider, en embarquant dans le bus suiveur.
Saveurs de montagne pour prolonger la fête
Afin de poursuivre l’immersion, le Village Gourmand invite le public à embarquer pour un véritable voyage d’altitude :
- Raclette et fondue
- Vin chaud et nombreux bars
- Spécialités savoyardes et pauses réconfortantes
- Burgers montagnards
Une parenthèse chaleureuse, parfaite pour se ressourcer entre deux shows.
Animations pour tous les âges
Les dimanches Folie Douce s’accompagnent d’animations gratuites pour petits et grands :
- Baptêmes à poney
- Carrousel hippique
- Rencontres avec la mascotte Troty
- Expérience de réalité virtuelle pour vivre l’intensité d’une course comme si vous y étiez
Et spécialement pour l’événement :
- Stand paillettes et maquillage
- Photocall en station d’hiver : télécabine, chalets, décor montagnard immersif
BILLETTERIE
Tarifs
DISCO FOLIE – dimanche 4 janvier : 5€
FOLIE CIRCUS – dimanche 11 janvier : 5€
*MOUNTAIN PARTY XXL – dimanche 18 janvier : 10€
*Pour la grande finale des Cornulier Races et la Party XXL by la Folie Douce.
Le parking de l’hippodrome est accessible au prix de 5€.
Lieu
Hippodrome Paris-Vincennes, 2 route de la Ferme 75012 PARIS
Le dimanche 18 janvier 2026
de à
Le dimanche 11 janvier 2026
de à
Le dimanche 04 janvier 2026
de à
payant
Tout public.
Hippodrome Paris-Vincennes 2, route de la Ferme 75012 Paris
