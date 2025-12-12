LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE – THEATRE A L’OUEST Auray

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE Début : 2026-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Assistez au plus fou des cours d’Histoire avec le prof que l’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde !Le temps d’une leçon d’Histoire, chaque spectateur redevient un élève sur le banc du collège et parmi eux un cancre de classe mondiale redoublant depuis 20 ans sa 5e.Pour gérer ce facétieux camarade, le prof va déployer tout son talent et son savoir pour faire revivre l’histoire et lui donner l’envie d’apprendre. Sauf que plus il s’y emploie, plus le cancre enchaîne les pitreries et plus l’histoire bascule dans la folie.Le public n’est pas en reste, délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière.Et finalement, quand la cloche sonne la fin de la classe, on se rend compte qu’on a qu’une envie, continuer d’apprendre en s’amusant ! La folle histoire de France est un spectacle, tout public accessible à partir de 7 ans, qui allie histoire, humour, improvisation et interaction.LE PARISIEN : Un duo qui va vous donner envie de rouvrir vos livres d’écolier. THÉÂTRAL MAGAZINE : L’heure de colle dont tous les collégiens avaient rêvé. LA MONTAGNE : Deux phénomènes du rire !LE SAVIEZ-VOUS ?Tous les faits historiques relatés sont vrais. L’histoire de France est vraiment complètement folle !Créé en 2013, le spectacle se joue depuis 13 saisons avec plus de 1600 représentations dans toute la France.Une pièce de Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny Mise en scène de Nicolas Pierre Avec Nicolas Pierre et Brice Borg, en alternance avec Rémi Goutalier

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56