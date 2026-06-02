La Fontaine des 2 G Marché gourmand La Fontaine des 2 G Ménesplet
La Fontaine des 2 G Marché gourmand La Fontaine des 2 G Ménesplet jeudi 30 juillet 2026.
Ménesplet
La Fontaine des 2 G Marché gourmand
La Fontaine des 2 G 16 Rue de la Fontaine Ménesplet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Marché gourmand La Fontaine des 2 G avec animation concert Inès (The Voice Kids) de 18h à 23h30 parking et entrée gratuits asso2g@hotmail.com .
La Fontaine des 2 G 16 Rue de la Fontaine Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine asso2g24@hotmail.com
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English : La Fontaine des 2 G Marché gourmand
L’événement La Fontaine des 2 G Marché gourmand Ménesplet a été mis à jour le 2026-06-02 par Vallée de l’Isle en Périgord