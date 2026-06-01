La Fontaine-Lavoir de Saint-Bonnet-du-Gard, Place de Fontaine-Lavoir, Saint-Bonnet-du-Gard

La Fontaine-Lavoir de Saint-Bonnet-du-Gard Vendredi 26 juin, 14h30, 16h00 Place de Fontaine-Lavoir Gard

Sur inscriptions gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:30:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T16:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

La ,Fontaine-Lavoir, de Saint-Bonnet lieu rafraichissant et reposant à l’ombres de ses immenses platanes, est inaugurée par le maire Mr de Croÿ en 1809.

Rare fontaine-lavoir à trois calades menant aux différents bassins; la source, les deux abreuvoirs et enfin le lavoir sous son toit à huit pans de briques plates et rouges en forme d’écailles. Chaques pans étant recouvert de tuiles,un épis de faîtage vernisé surmonte le toit..

Un veritable havre de paix et de fraicheur pour les promeneurs qui vont ou reviennent par le GR qui mène au Pont du Gard

Place de Fontaine-Lavoir 30210 SAINT-BONNET-DU-GARD Saint-Bonnet-du-Gard 30210 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sbdg.passion.patrimoine@gmail.com »}]

Visite commentée de la Fontaine-Lavoir de 1809 Fontaine-Lavoir

Didier FOULC