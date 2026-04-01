La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret
La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret samedi 18 avril 2026.
Pont-de-Barret
La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie
12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Les Simones Le Cirque La Compagnie. un spectacle proposé par Le Cirque La Compagnie.
Inspiré par l’univers montagnard, ce cirque alpin d’une durée de 35 minutes offre un moment à la fois sensible et engagé.
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12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr
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English :
Les Simones ? Le Cirque La Compagnie. A show by Le Cirque La Compagnie.
Inspired by the world of the mountains, this 35-minute alpine circus is both sensitive and engaging.
L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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