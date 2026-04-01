Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie

12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les Simones Le Cirque La Compagnie. un spectacle proposé par Le Cirque La Compagnie.



Inspiré par l’univers montagnard, ce cirque alpin d’une durée de 35 minutes offre un moment à la fois sensible et engagé.

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12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Les Simones ? Le Cirque La Compagnie. A show by Le Cirque La Compagnie.



Inspired by the world of the mountains, this 35-minute alpine circus is both sensitive and engaging.

L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux