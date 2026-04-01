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La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret samedi 18 avril 2026.

Adresse : 12 10 route de Crest

Ville : 26160 Pont-de-Barret

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pont-de-Barret

La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie

12 10 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Les Simones Le Cirque La Compagnie. un spectacle proposé par Le Cirque La Compagnie.

Inspiré par l’univers montagnard, ce cirque alpin d’une durée de 35 minutes offre un moment à la fois sensible et engagé.
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12 10 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70  contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Les Simones ? Le Cirque La Compagnie. A show by Le Cirque La Compagnie.

Inspired by the world of the mountains, this 35-minute alpine circus is both sensitive and engaging.

L’événement La Fontaine Minérale fait son cirque Les Simones Le Cirque La Compagnie Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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