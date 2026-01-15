La Forestière avenue du Général Andréa Arbent

La Forestière

La Forestière est une épreuve VTT UCI, Cyclo, Kids, Enduro. Elle réunit plus de 3500 participants et sa réputation attire les meilleurs coureurs mondiaux ainsi que des vttistes de toute la France et de l’étranger.

+33 6 67 86 61 49 didier.trouvel@la-forestiere.com

English : La Forestière

La Forestière is a UCI MTB, Cyclo, Kids and Enduro event. It attracts over 3,500 participants, and its reputation attracts the world’s best riders as well as mountain bikers from all over France and abroad.

L’événement La Forestière Arbent a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey