La forêt dans tous ses états Route du Duc Jean V Sarzeau
mercredi 8 juillet 2026 · Route du Duc Jean V · Sarzeau
Informations pratiques
Sarzeau
La forêt dans tous ses états
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Profitez d’une toute nouvelle sortie la forêt dans tous ses états animée par les équipes de Clim’actions au Domaine de Suscinio !
Marais, bocage, plantations ou forêts en libre évolution… La forêt cache bien des secrets. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière ce mot si familier ?
Enfilez vos chaussures et laissez-vous guider pour une balade nature au Domaine de Suscinio ! Au fil du chemin, nous partirons à la rencontre des habitants de la forêt, découvrirons ses trésors cachés, ses bienfaits et les défis auxquels elle fait face, le tout à travers des observations simples et ludiques.
Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 9h30 sur le parvis du château.
Animation conseillée à partir de 7 ans !
️ Réservation par mail à mathilde.guyot@suscinio.fr (jauge limitée) .
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La forêt dans tous ses états Sarzeau a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56