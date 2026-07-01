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AGENDA · Sarzeau

La forêt dans tous ses états Route du Duc Jean V Sarzeau

mercredi 8 juillet 2026 · Route du Duc Jean V · Sarzeau

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route du Duc Jean V
Adresse
Domaine de Suscinio
Ville
56370 Sarzeau
Département
Morbihan
Tarif

Sarzeau

La forêt dans tous ses états

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Profitez d’une toute nouvelle sortie la forêt dans tous ses états animée par les équipes de Clim’actions au Domaine de Suscinio !

Marais, bocage, plantations ou forêts en libre évolution… La forêt cache bien des secrets. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière ce mot si familier ?
Enfilez vos chaussures et laissez-vous guider pour une balade nature au Domaine de Suscinio ! Au fil du chemin, nous partirons à la rencontre des habitants de la forêt, découvrirons ses trésors cachés, ses bienfaits et les défis auxquels elle fait face, le tout à travers des observations simples et ludiques.

Rendez-vous le mercredi 8 juillet à 9h30 sur le parvis du château.
Animation conseillée à partir de 7 ans !

️ Réservation par mail à mathilde.guyot@suscinio.fr (jauge limitée)   .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement La forêt dans tous ses états Sarzeau a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT 56