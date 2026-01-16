La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris Chanceaux-près-Loches

La Forêt des Livres chez Gonzague Saint Bris

19 Allée Valérie Schneider Chanceaux-près-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez rencontrer 150 écrivains en dédicace sous les arbres et dans le parc du château et profiter de nombreuses animations dans un cadre bucolique. Cette année, la Forêt des Livres fête sa 30e édition !

Remise des prix littéraires devant le chalet mythique de Gonzague Saint Bris, signature dédicace, colloque, café littéraire, lecture, pièce de théâtre, atelier jeunesse pour les 3–8 ans, allée de la littérature jeunesse ou encore allée des bouquinistes. .

19 Allée Valérie Schneider Chanceaux-près-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 63 76 contact@laforetdeslivres.com

English :

Come and meet 150 writers at book signings under the trees and in the château grounds, and enjoy a host of events in a bucolic setting. This year, the Forêt des Livres celebrates its 30th edition!

