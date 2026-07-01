La forêt en hiver : faune et flore s’organisent, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc

mercredi 16 décembre 2026 · Le Taillan-Médoc - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

La forêt en hiver : faune et flore s’organisent Mercredi 16 décembre, 10h00 Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Observons comment s’organise la forêt pendant cette saison froide. Alors que certains dorment, certaines plantes et animaux sont encore actifs, découvrons quelles stratégies ils ont élaboré pour survivre.

Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr/calendrier-2026/ »}]

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C. Barbier, Bordeaux métropole