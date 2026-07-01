La forêt en hiver : faune et flore s’organisent, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc
mercredi 16 décembre 2026 · Le Taillan-Médoc - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Taillan-Médoc
Informations pratiques
La forêt en hiver : faune et flore s’organisent Mercredi 16 décembre, 10h00 Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00
Observons comment s’organise la forêt pendant cette saison froide. Alors que certains dorment, certaines plantes et animaux sont encore actifs, découvrons quelles stratégies ils ont élaboré pour survivre.
Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr/calendrier-2026/ »}]
Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. visite nature
C. Barbier, Bordeaux métropole
À voir aussi à Le Taillan-Médoc (Gironde)
- Artistes en herbe : Portraits de nature, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc 2 août 2026
- Le loto des insectes, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc 12 septembre 2026
- Visite guidée des caves, Château du Taillan, Le Taillan-Médoc 19 septembre 2026
- Forêt des petits et tout-petits, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc 14 octobre 2026
- Traces et indices, de la toute petite faune à la plus grande…, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc 22 octobre 2026