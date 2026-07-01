Traces et indices, de la toute petite faune à la plus grande…, Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Le Taillan-Médoc

jeudi 22 octobre 2026 · Le Taillan-Médoc - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Le Taillan-Médoc

Informations pratiques

Traces et indices, de la toute petite faune à la plus grande… Jeudi 22 octobre, 14h00 Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:00:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Sortie naturaliste – observation et recherches / différence entre indices de présence et traces

Le Taillan-Médoc – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Le Taillan-Médoc Le Taillan-Médoc 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.cistude.org »}]

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JB MENGES, Bordeaux Métropole