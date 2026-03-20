La forêt: un allié santé!

Gespunsart Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Lors de cette balade, nous vous proposons de mieux comprendre ce qu’est la biodiversité, et comment elle contribue directement à notre santé et à notre bien-être. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Sur réservation au 03 24 42 90 57

.

Gespunsart 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this walk, we’ll give you a better understanding of what biodiversity is, and how it contributes directly to our health and well-being. Bring appropriate footwear and clothing. Reservations required on 03 24 42 90 57

L’événement La forêt: un allié santé! Gespunsart a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme