La Forêt vous murmure

Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

La forêt vous murmure, c’est un festival où la nature s’écoute, se découvre et se vit autrement. Organisé par l’association Art’R Touraine du Sud, cet événement éco-responsable mêle spectacles vivants, balades immersives, ateliers nature, conférences scientifiques et moments de partage.

La forêt vous murmure, c’est un festival où la nature s’écoute, se découvre et se vit autrement. Organisé par l’association Art’R Touraine du Sud, cet événement éco-responsable mêle spectacles vivants, balades immersives, ateliers nature, conférences scientifiques et moments de partage pour petits et grands.

C’est un évènement qui s’inscrit dans le cadre de la Nuit des forêts . .

Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire artrtouraine@gmail.com

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English :

La forêt vous murmure is a festival where nature is heard, discovered and experienced in a different way. Organized by the association Art?R Touraine du Sud, this eco-responsible event combines live performances, immersive walks, nature workshops, scientific conferences and moments of sharing.

L’événement La Forêt vous murmure Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire