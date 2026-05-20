La Foulée des Vignerons Le Préau Vals-près-le-Puy

Vals-près-le-Puy

La Foulée des Vignerons

Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

La foulée des Vignerons de Vals est de retour ! Après quatre belles années de maturation en fût (125 participants en 2022, 175 en 2023, 230 en 2024, 400 en 2025), le millésime 2026 de la foulée des Vignerons est prêt à être dégusté !

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Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 22 37 56 vigneronsdevals@gmail.com

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English :

The foulée des Vignerons de Vals is back! After four years of maturing in barrels (125 participants in 2022, 175 in 2023, 230 in 2024, 400 in 2025), the 2026 vintage of the foulée des Vignerons is ready to be tasted!

L’événement La Foulée des Vignerons Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay