La Foyothèque de Nommay, Foyothèque, Nommay
samedi 17 octobre 2026 · Foyothèque · Nommay
Informations pratiques
La Foyothèque de Nommay Samedi 17 octobre, 10h00 Foyothèque Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Une guide vous présente l’exemple de la « foyothèque » de Nommay, à la fois médiathèque et espace de loisirs et d’échanges bâti en 2020 à partir de la réhabilitation de la ferme Roqua, plus ancienne ferme de Nommay.
En partenariat avec la Ville de Nommay.
Foyothèque 18 Grande Rue, 25600 Nommay Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.agglo-montbeliard.fr »}]
Une guide vous présente l’exemple de la « foyothèque » de Nommay, à la fois médiathèque et espace de loisirs et d’échanges bâti en 2020 à partir de la réhabilitation de la ferme Roqua, plus ancienne …
©CAUE 25
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