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La Foyothèque de Nommay, Foyothèque, Nommay

samedi 17 octobre 2026 · Foyothèque · Nommay

La Foyothèque de Nommay, Foyothèque, Nommay

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Foyothèque
Adresse
18 Grande Rue, 25600 Nommay
Ville
25600 Nommay
Département
Doubs

La Foyothèque de Nommay Samedi 17 octobre, 10h00 Foyothèque Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Une guide vous présente l’exemple de la « foyothèque » de Nommay, à la fois médiathèque et espace de loisirs et d’échanges bâti en 2020 à partir de la réhabilitation de la ferme Roqua, plus ancienne ferme de Nommay.
En partenariat avec la Ville de Nommay.

Foyothèque 18 Grande Rue, 25600 Nommay Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.agglo-montbeliard.fr »}]
Une guide vous présente l’exemple de la « foyothèque » de Nommay, à la fois médiathèque et espace de loisirs et d’échanges bâti en 2020 à partir de la réhabilitation de la ferme Roqua, plus ancienne …

©CAUE 25

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