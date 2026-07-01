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AGENDA · Chuzelles

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne, Grande Loge Nationale Française, Chuzelles

samedi 19 septembre 2026 · Grande Loge Nationale Française · Chuzelles

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne, Grande Loge Nationale Française, Chuzelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grande Loge Nationale Française
Adresse
Route de la Sévenne 38200 Vienne
Ville
38200 Chuzelles
Département
Isère
Tarif
Cette journée est ouverte à toutes et tous et est gratuit;

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Grande Loge Nationale Française Isère

Cette journée est ouverte à toutes et tous et est gratuit;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la Grande Loge Nationale Française et son musée
Inscription pour chaque plage horaire : jedpglnf2026@gmail.com

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La Grande Loge Nationale Française ouvre ses portes et son musée

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