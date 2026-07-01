La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne, Grande Loge Nationale Française, Chuzelles

Informations pratiques

La Franc Maçonnerie propose une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Grande Loge Nationale Française Isère

Cette journée est ouverte à toutes et tous et est gratuit;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la Grande Loge Nationale Française et son musée

Inscription pour chaque plage horaire : jedpglnf2026@gmail.com

Grande Loge Nationale Française Route de la Sévenne 38200 Vienne Chuzelles 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0662986012 http://www.glnf.fr https://www.facebook.com/GLNF.officiel;https://x.com/GLNFofficial;https://www.instagram.com/glnfofficiel/?hl=fr;https://www.youtube.com/c/GLNFchannel;https://www.linkedin.com/company/grandelogenationalefran%C3%A7aise/ [{« link »: « mailto:jedpglnf2026@gmail.com »}] La Franc Maçonnerie organise une visite guidée de ses locaux et de son musée à Vienne Parking

La Grande Loge Nationale Française ouvre ses portes et son musée

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