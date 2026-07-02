La France périphérique – Pierre Faure, Les Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

La France périphérique – Pierre Faure 12 janvier – 20 juin 2027 Les Champs Libres Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T12:00:00+01:00 – 2027-01-12T19:00:00+01:00

Fin : 2027-06-20T14:00:00+02:00 – 2027-06-20T19:00:00+02:00

Le titre « France Périphérique » est emprunté à l’ouvrage éponyme du géographe Christophe Guilluy qui aborde les problématiques politiques, sociales et culturelles de la France contemporaine par le prisme du territoire. Depuis 2015, Pierre Faure documente la France périphérique, en parcourant l’ensemble du pays, il consacre un an, un an et demi à chaque région. Cette série documentaire en noir et blanc dresse le portrait de ces marges périurbaines les plus fragiles, des grandes villes jusqu’aux espaces ruraux en passant par les petites villes et villes moyennes, au plus près de leurs réalités sociales.

Le projet « France Périphérique » a été sélectionné pour la grande commande radioscopie de la France 2022.

L’exposition coïncide avec la sortie d’un ouvrage aux éditions Delpire. Ce sera la première présentation d’envergure d’une soixantaine d’image du projet.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 40 66 00 https://www.leschampslibres.fr https://www.instagram.com/leschampslibres;https://www.facebook.com/LesChampsLibres;https://fr.linkedin.com/company/leschampslibres Les Champs Libres sont un établissement culturel rennais. Ouverts toute l’année, ils regroupent une Bibliothèque, le Musée de Bretagne, l’Espace des sciences, des espaces d’expositions et de rencontres. Vous pouvez venir sur place via différents transports. Les parkings relais sont à 15 minutes en métro. Ils sont gratuits sur présentation de votre ticket de métro.

En métro avec la ligne A, stations Gare ou Charles de Gaulle

En métro avec la ligne B, station Gare

En bus avec les lignes du réseau STAR : lignes C1, C2 et 11

En voiture, vous pouvez vous garer au parking Charles de Gaulle

En train, gare de Rennes (à 5mn à pied des Champs Libres)

En vélib, via la station STAR des Champs Libres

Le titre « France Périphérique » est emprunté à l’ouvrage éponyme du géographe Christophe Guilluy qui aborde les problématiques politiques, sociales et culturelles de la France contemporaine par le à…

© Pierre Faure