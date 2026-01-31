La fraternelle Théâtre: Nyotaimori Cie Ces Messieurs Sérieux Saint-Claude

La fraternelle Théâtre: Nyotaimori Cie Ces Messieurs Sérieux

Le travail est-il le centre de nos vies ?

Sam. 09 Mai. 20h30 au Théâtre de la maison du Peuple à Saint-Claude.

Avec un humour grinçant, l’autrice Sarah Berthiaume s’intéresse aux systèmes capitalistes qui nous transforment en objet et nous poussent au burn-out.

Pigiste, Maud est submergée. L’absence de limite avec sa vie l’entrainera dans une spirale surréaliste à la rencontre de personnages partageant la même aliénation au capitalisme sauvage. Une réflexion sur le travail au service de la mondialisation, le travail qui rend fou et qui fait oublier de vivre.

Emprunts de réalisme magique Nyotaimori (rituel culinaire japonais consistant à manger des sushis sur le corps nu d’une femme) passe de la comédie au drame, nous menant de Montréal au Japon, du Texas en Inde. Portés par les rythmes électro-pop de Gabriel Afathi (The George Kaplan Conspiracy), les trois acteurs nous plongent avec énergie dans ce conte surréaliste.

Renaud Diligent revient avec une nouvelle pépite du théâtre contemporain québécois. .

