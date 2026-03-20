La Gallo-Romaine Trails et marches

Les Marmousets Vendeuil-Caply Oise

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La Gallo-Romaine Trails et marches

Le service des sports et de la vie associative de la Communauté de Communes de l’Oise picarde, en partenariat avec les associations ACP Breteuil et FAC de Froissy organisent plusieurs courses et marches nature

• Courses enfants

• Marche 8 km et 14 km

• Trail 8 km 14 km 21km

Départ du Musée Archéologique de l’Oise à Vendeuil-Caply

Sur place, animations au Musée dans le cadre des journées du Patrimoine (visite gratuite ateliers reconstitutions…)

Concert et restauration .

Les Marmousets Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 71 42 secretariat-sports@cc-oisepicarde.fr

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English :

La Gallo-Romaine Trails and walks

L’événement La Gallo-Romaine Trails et marches Vendeuil-Caply a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde