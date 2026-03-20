La Gallo-Romaine Trails et marches Vendeuil-Caply
La Gallo-Romaine Trails et marches Vendeuil-Caply samedi 19 septembre 2026.
La Gallo-Romaine Trails et marches
Les Marmousets Vendeuil-Caply Oise
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La Gallo-Romaine Trails et marches
Le service des sports et de la vie associative de la Communauté de Communes de l’Oise picarde, en partenariat avec les associations ACP Breteuil et FAC de Froissy organisent plusieurs courses et marches nature
• Courses enfants
• Marche 8 km et 14 km
• Trail 8 km 14 km 21km
Départ du Musée Archéologique de l’Oise à Vendeuil-Caply
Sur place, animations au Musée dans le cadre des journées du Patrimoine (visite gratuite ateliers reconstitutions…)
Concert et restauration .
Les Marmousets Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 71 42 secretariat-sports@cc-oisepicarde.fr
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English :
La Gallo-Romaine Trails and walks
L’événement La Gallo-Romaine Trails et marches Vendeuil-Caply a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde