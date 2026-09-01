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AGENDA · Genouilly

La Génolienne Rue de l’église Genouilly

dimanche 13 septembre 2026 · Rue de l'église · Genouilly

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue de l'église
Adresse
Jardin public près de l'église
Ville
71460 Genouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Genouilly

La Génolienne

Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 21:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le Comité des fêtes de Genouilly et la Société de chasse vous donnent rendez-vous pour une grande journée conviviale à l’occasion de La Génolienne en collaboration avec la Municipalité !

MARCHE 7 km ou 14 km
Départ du Jardin public dès 8h
7 km 4 €
14 km 6 €
Enfants moitié prix
Ravitaillements prévus sur les parcours

VIDE-GRENIER de 7h à 17h30
1.5 € le mètre réservation conseillée

JAMBON À LA BROCHE • Frites • Fromage • Tarte 13€
Service midi et soir

Et pour clôturer cette belle journée RDV à la salle des Fêtes
18h30 verre de l’amitié offerte par la municipalité
19h musique avec Trad en l’air
21h feu d’artifice   .

Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31  comitegenouilly@gmail.com

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English : La Génolienne

L’événement La Génolienne Genouilly a été mis à jour le 2026-08-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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