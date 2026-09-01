La Génolienne Rue de l’église Genouilly
dimanche 13 septembre 2026 · Rue de l'église · Genouilly
Informations pratiques
Genouilly
La Génolienne
Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 21:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité des fêtes de Genouilly et la Société de chasse vous donnent rendez-vous pour une grande journée conviviale à l’occasion de La Génolienne en collaboration avec la Municipalité !
MARCHE 7 km ou 14 km
Départ du Jardin public dès 8h
7 km 4 €
14 km 6 €
Enfants moitié prix
Ravitaillements prévus sur les parcours
VIDE-GRENIER de 7h à 17h30
1.5 € le mètre réservation conseillée
JAMBON À LA BROCHE • Frites • Fromage • Tarte 13€
Service midi et soir
Et pour clôturer cette belle journée RDV à la salle des Fêtes
18h30 verre de l’amitié offerte par la municipalité
19h musique avec Trad en l’air
21h feu d’artifice .
Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com
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English : La Génolienne
L’événement La Génolienne Genouilly a été mis à jour le 2026-08-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II