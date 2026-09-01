La Génolienne Rue de l’église Genouilly

Informations pratiques

Genouilly

La Génolienne

Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 21:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des fêtes de Genouilly et la Société de chasse vous donnent rendez-vous pour une grande journée conviviale à l’occasion de La Génolienne en collaboration avec la Municipalité !

MARCHE 7 km ou 14 km

Départ du Jardin public dès 8h

7 km 4 €

14 km 6 €

Enfants moitié prix

Ravitaillements prévus sur les parcours

VIDE-GRENIER de 7h à 17h30

1.5 € le mètre réservation conseillée

JAMBON À LA BROCHE • Frites • Fromage • Tarte 13€

Service midi et soir

Et pour clôturer cette belle journée RDV à la salle des Fêtes

18h30 verre de l’amitié offerte par la municipalité

19h musique avec Trad en l’air

21h feu d’artifice .

Rue de l’église Jardin public près de l’église Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 21 69 31 comitegenouilly@gmail.com

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English : La Génolienne

L’événement La Génolienne Genouilly a été mis à jour le 2026-08-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II