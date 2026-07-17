Une abbaye cachée dans une ferme !, Prieuré de Grandmont – Fontblanche, Genouilly

Informations pratiques

Une abbaye cachée dans une ferme ! 19 et 20 septembre Prieuré de Grandmont – Fontblanche Cher

Départ de la visite dès qu’un groupe est constitué. Durée : 30 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Chapelle

L’église du prieuré, d’une grande sobriété, conserve sa nef unique couverte d’une voûte en berceau brisé. Le chœur se termine par une abside romane voûtée d’arêtes à six voutains, éclairée par trois hautes fenêtres étroites (triplet) dont l’ébrasement intérieur très marqué rappelle l’épaisseur des murs. Particularité unique en Berry, l’extérieur du chevet n’a pas de contreforts mais est renforcé par un puissant glacis de pierre. À l’intérieur, on distingue encore l’armoire liturgique et le lavabo encastrés dans la maçonnerie. La porte des fidèles, à deux voussures de pierre polychrome, reste d’une élégante simplicité, tout comme la porte des moines et celle du passage des morts, à simple voussure. Après des siècles d’usage agricole, le sol a été retrouvé lors de fouilles (plus de 500 m³ de remblais évacués dans les années 1980), révélant les dallages romans d’origine.

Salle capitulaire

Au rez-de-chaussée de l’aile Est, la salle capitulaire, ou « colloque », s’ouvrait sur le cloître par une porte encadrée de deux baies géminées reposant sur trois colonnettes réunies par un tailloir commun. Ce dispositif, d’une grande élégance, constitue une originalité de Fontblanche. C’est dans cette salle que les moines se réunissaient chaque jour pour lire la règle et délibérer. À proximité se trouvait l’escalier de pierre menant à l’étage. Aujourd’hui encore, l’encadrement sculpté de la porte et les baies doubles témoignent de la sobriété raffinée de l’architecture grandmontaine.

Dortoir des moines

À l’étage de l’aile Est, le dortoir commun occupe une vaste salle percée à l’Est de douze fenêtres romanes, dont dix subsistent. Ces ouvertures très ébrasées vers l’intérieur soulignent l’épaisseur des murs et baignent la salle d’une lumière tamisée. La charpente actuelle, d’une remarquable facture, date du XVIIᵉ siècle. Considéré comme l’un des plus beaux dortoirs grandmontains conservés, il rivalise avec celui de Comberoumal (Aveyron). Une infirmerie attenante, ouverte sur le chœur de la chapelle, permettait aux moines malades, à l’isolement, de suivre les offices.

Passage des morts

Le long du flanc sud de la chapelle subsiste un étroit couloir appelé « passage des morts ». Il servait autrefois au cortège funèbre des moines rejoignant le cimetière. Sobre et fonctionnel, ce passage rappelle le rapport constant entre la vie communautaire et la méditation sur la mort, au cœur de la spiritualité grandmontaine. L’inventaire de 1690 confirme qu’il n’était pas voûté, mais couvert de simples charpentes.

Façade orientale

Vue de l’extérieur, la façade Est du prieuré illustre la pureté de l’architecture grandmontaine. Le mur gouttereau de l’aile des moines est rythmé par les petites fenêtres étroites du dortoir, percées avec parcimonie pour laisser entrer juste assez de lumière sans le recueillement et en préservant du froid. Dépourvue de contreforts, elle était masquée par un bâtiment de ferme, et avec deux fenêtres agrandies : la restauration a permis de retrouver l’alignement initial des fenêtres romanes.

Cloître (vestiges)

Au centre des bâtiments s’organisait jadis la vie conventuelle autour d’un cloître, dont les galeries étaient probablement construites en bois. Un inventaire dressé en 1690 après procès confirme son existence, et mentionne déjà son mauvais état. Vers 1650, un incendie détruisit le cloître ainsi que l’aile ouest, alors résidence de l’abbé commendataire. Les fouilles de 1986 ont mis au jour les fondations de ce quatrième bâtiment disparu et les traces du cloître, permettant de restituer le plan carré caractéristique des prieurés grandmontains. Aujourd’hui, il ne reste que la cour intérieure dégagée, mais le visiteur peut encore percevoir la rigueur géométrique et la fonctionnalité de l’ensemble.

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Le prieuré est déserté au début du XVIe siècle et devient le centre d’une exploitation agricole, ce qui en modifie l’aspect mais le sauve de l’abandon et de la ruine si bien qu’il est déclaré Bien National en 1791.

Il est repris par Michel Huet, qui engage dès les années 1960 d’importants travaux de restauration aboutissant à son classement comme monument historique en 1980.

On peut y visiter le dortoir des moines (très belles fenêtres romanes), la salle capitulaire, et la chapelle dont la voûte en berceau brisé est intacte. En venant de Genouilly, environ 1km 5 après l’étang des Sceps, après avoir dépassé le petit panneau « Grandmont », et après avoir passé un petit pont, tourner à droite dans le virage après les bâtiments de ferme. Stationner sur le parking prévu à cet effet en bordure de route. En venant de Maray ou de Châtres, tourner à gauche avant ces mêmes bâtiments.

L’église du prieuré, d’une grande sobriété, conserve sa nef unique couverte d’une voûte en berceau brisé.

©Philippe Dewost