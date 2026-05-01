La Géroise rue du Manas Ger
La Géroise rue du Manas Ger jeudi 14 mai 2026.
Ger
La Géroise
rue du Manas Stade municipal Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
7h30 retrait des dossards et inscriptions sur place (+2€)
08h30 départ du VTT 45 km
08h40 départ du VTT 30 km
08h50 départ du VTT 14 km et Trail 12 km
09h00 départ de la Marche 13 km
09h05 départ du VTT 8 km
09h15 départ de la Marche 8 km
Ravitaillement sur le parcours, boisson et assiette haricots -saucisse offerts à l’arrivée. .
rue du Manas Stade municipal Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 39 33 17
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English : La Géroise
L’événement La Géroise Ger a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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