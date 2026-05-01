La Géroise rue du Manas Ger

Ger

La Géroise

rue du Manas Stade municipal Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

7h30 retrait des dossards et inscriptions sur place (+2€)

08h30 départ du VTT 45 km

08h40 départ du VTT 30 km

08h50 départ du VTT 14 km et Trail 12 km

09h00 départ de la Marche 13 km

09h05 départ du VTT 8 km

09h15 départ de la Marche 8 km

Ravitaillement sur le parcours, boisson et assiette haricots -saucisse offerts à l’arrivée. .

rue du Manas Stade municipal Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 39 33 17

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English : La Géroise

L’événement La Géroise Ger a été mis à jour le 2026-05-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran