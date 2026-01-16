Musée de la céramique centre de création Le Placître Ger

Musée de la céramique centre de création

Le Placître 3 rue du musée Ger Manche

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

2026-05-30

Démonstration de cuisson Raku.

Interprétation de témoignages historiques de la vie des anciens potiers de Ger.

Musée et expositions permanentes accessibles toute la soirée. .

Le Placître 3 rue du musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr

