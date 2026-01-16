Musée de la céramique centre de création Le Placître Ger
Musée de la céramique centre de création Le Placître Ger samedi 30 mai 2026.
Musée de la céramique centre de création
Le Placître 3 rue du musée Ger Manche
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
2026-05-30
Démonstration de cuisson Raku.
Interprétation de témoignages historiques de la vie des anciens potiers de Ger.
Musée et expositions permanentes accessibles toute la soirée. .
Le Placître 3 rue du musée Ger 50850 Manche Normandie +33 2 33 79 35 36 musee.ger@manche.fr
