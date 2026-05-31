La Gourgue d’Asque, La Gourgue d’Asque, Lomné

La Gourgue d’Asque Vendredi 26 juin, 10h00 La Gourgue d’Asque Hautes-Pyrénées

12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T15:30:00+02:00

Jean-Sébastien GION, « Maison de la Découverte Pyrénéenne », est un fidèle partenaire de la Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen d’Asté, lors des animations des Journées du Patrimoines de Pays.

Cette année, nous changeons de vallée et il nous propose une randonnée au départ de la Gourgue d’Asque, sur les rives de l’Arros pour nous faire découvrir l’impact de l’eau sur le milieu botanique et sur l’érosion créatrice de grottes et modulatrice du paysage.

RDV à 10h au parking et n’oubliez pas votre pique-nique !

La Gourgue d’Asque Route d’Esparros Lomné 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « patrick.cuilhe@orange.fr »}]

Jean-Sébastien GION nous mènera des sources de l’Arros à la découverte du travail de l’eau et à la découverte de la Petite Amazonie (forêt humide à ambiance tropicale). RDV 10H parking. marche découverte