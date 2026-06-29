La Goutte d’Or s’arrache au bitume Festival des jardins

partagés est un événement de l’automne à ne pas rater à la Goutte d’or,

programmé par un collectif d’associations du quartier, en partenariat avec

l’université Paris Nanterre, la bibliothèque Goutte d’or et l’Institut

des Cultures d’islam.

Le collectif organisateur de ce festival inclut cinq jardins

partagés : Jardins Aziza et Bashung (la Goutte Verte), l’Univert

(Halage), le Jardin de la Table ouverte (La Table Ouverte) le Jardin de

l’Assommoir (Art&A), la bibliothèque de la Goutte d’Or, Virginie Milliot

anthropologue urbaine (Université Paris Nanterre), le Collectif 4C et

l’association Graine de Jardins, ainsi que l’Institut des Cultures d’Islam, les enfants de la Goutte d’Or.

Il comprend des conférences, des balades à travers les jardins et espaces verts du quartier, des ateliers de dessin botanique, de cueillette et de cuisine, des expositions de photos et de dessins, des projections de films.

La Goutte d’Or s’arrache au bitume Festival des jardins partagés est un événement de l’automne 2026 à ne pas rater à la Goutte d’or, programmé par un collectif d’associations, en partenariat avec l’université Paris Nanterre, la bibliothèque Goutte d’or et l’Institut des Cultures d’islam.

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) :



+33153092610 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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