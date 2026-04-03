La Grand’ Fabrique de l’imaginaire Lesneven Lesneven

Lesneven

La Grand’ Fabrique de l’imaginaire

Lesneven Cloître du couvent des Ursulines Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06 23:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin dès 17h30, le centre-ville s’anime avec une fanfare endiablée le Buzz’in brass Syndicate. Spectacle de rue dans le parc, avec Cocasse cie, et leurs acrobates et Lego© géants, puis rendez-vous au couvent des Ursulines (19h-23h) pour une soirée gourmande et artistique.

Illumination féerique du cloître, musée décalé revisitant la mythologie locale avec la Cie Sumak, concert festif de Brazakuja, grandes tablées et funambule avec Minuit cie qui clôture une soirée inoubliable dans l’esprit des fameux bals populaires bretons. .

Lesneven Cloître du couvent des Ursulines Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English : La Grand’ Fabrique de l’imaginaire

L’événement La Grand’ Fabrique de l’imaginaire Lesneven a été mis à jour le 2026-04-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne