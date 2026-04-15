La Grande Dictée Vestiges du château Blangy-le-Château
La Grande Dictée Vestiges du château Blangy-le-Château samedi 9 mai 2026.
Blangy-le-Château
La Grande Dictée
Vestiges du château Théâtre de verdure Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Sur le thème de l’eau
Grande Dictée au Théâtre de Verdure, sur le site des Vestiges du Château.
Dictées de tailles variées, sur le thème de l’eau, adaptées aux niveaux primaire, collège, lycée/adultes.
Remise des prix et des diplomes à la fin. Entrée libre.
A partir de 9 ans. .
Vestiges du château Théâtre de verdure Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : La Grande Dictée
Grande Dictée at the Théâtre de Verdure, on the site of the Vestiges du Château.
Dictations of various sizes, on the theme of water, adapted to levels: primary, middle school, high school/adults.
Prizes and diplomas awarded at the end. Free admission.
Ages 9 and up.
L’événement La Grande Dictée Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme
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