Blangy-le-Château

Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand

Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:00:00

fin : 2026-04-22 21:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Que des bonnes choses !

Un grand marché de la gastronomie et de l’artisanat normand sera installé dans le village. venez goûter à l’authenticité de notre terroir fromages de caractère, cidres locaux et créations artisanales made in Normandie . .

Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand

All good things!

L’événement Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Terre d’Auge Tourisme