Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand Blangy-le-Château
Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand Blangy-le-Château mercredi 22 avril 2026.
Blangy-le-Château
Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand
Village Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:00:00
fin : 2026-04-22 21:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Que des bonnes choses !
Un grand marché de la gastronomie et de l’artisanat normand sera installé dans le village. venez goûter à l’authenticité de notre terroir fromages de caractère, cidres locaux et créations artisanales made in Normandie . .
Village Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand
All good things!
L’événement Marché de la gastronomie et de l’artisanat normand Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Terre d’Auge Tourisme
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