La grande dictée de la Mem Biblis en folie Médiathèque Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

La grande dictée de la Mem Biblis en folie

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de Biblis en folie, nous vous invitons à participer à une dictée géante, ouverte à tous les amoureux des mots. Un moment convivial pour tester son orthographe, jouer avec la langue française et partager le plaisir de lire et d’écrire.

Prêts à relever le défi ? .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40

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English :

L’événement La grande dictée de la Mem Biblis en folie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS