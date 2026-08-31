La grande dictée de la Mem Biblis en folie Médiathèque Riec-sur-Bélon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
La grande dictée de la Mem Biblis en folie
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de Biblis en folie, nous vous invitons à participer à une dictée géante, ouverte à tous les amoureux des mots. Un moment convivial pour tester son orthographe, jouer avec la langue française et partager le plaisir de lire et d’écrire.
Prêts à relever le défi ? .
Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 35 09 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La grande dictée de la Mem Biblis en folie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)
- Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon 11 septembre 2026
- Bébé bouquine Médiathèque Riec-sur-Bélon 12 septembre 2026
- Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon 12 septembre 2026
- Atelier de théâtre pour les ados Salle Belon Riec-sur-Bélon 16 septembre 2026
- Vente directe des Ruches d’Armalia Les Ruches d’Armalia Riec-sur-Bélon 16 septembre 2026