La Grande Échelle Exposition temporaire L’Orée De fils en liens Cervières

La Grande Échelle Exposition temporaire

L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières Loire

Début : Lundi 2026-05-06

fin : 2026-06-28

2026-05-06

La Grande Échelle est une exposition du Parc Naturel régional Livradois-Forez, créée par le collectif Carton Plein. Elle s’installe dans l’ancienne colonie de vacances de Cervières pour faire revivre la mémoire des lieux et interroger leur devenir.

L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 98 71 contact@loree-forez.fr

English : La Grande Échelle Exposition temporaire

La Grande Échelle is an exhibition of the Livradois-Forez Regional Nature Park, created by the Carton Plein collective. It takes up residence in the former summer camp at Cervières, reviving the memory of the site and questioning its future.

