Résonance Exposition temporaire L’Orée De fils en liens Cervières

Résonance Exposition temporaire

L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-11-01

2026-07-01

Rencontre entre les broderies Afghanes du projet Guldusi et les artistes du collectif Conteurs d’Art. Proposée dans le cadre du FITE -Biennale textile Clermont-Ferrand.

L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 98 71 contact@loree-forez.fr

English : Résonance Exposition temporaire

Encounter between the Afghan embroideries of the Guldusi project and the artists of the Conteurs d?Art collective, as part of the FITE Textile Biennial Clermont-Ferrand.

