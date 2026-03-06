Résonance Exposition temporaire L’Orée De fils en liens Cervières
Résonance Exposition temporaire L’Orée De fils en liens Cervières mercredi 1 juillet 2026.
Résonance Exposition temporaire
L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-07-01
Rencontre entre les broderies Afghanes du projet Guldusi et les artistes du collectif Conteurs d’Art. Proposée dans le cadre du FITE -Biennale textile Clermont-Ferrand.
.
L’Orée De fils en liens 28 rue du Puy Magnol Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 24 98 71 contact@loree-forez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Résonance Exposition temporaire
Encounter between the Afghan embroideries of the Guldusi project and the artists of the Conteurs d?Art collective, as part of the FITE Textile Biennial Clermont-Ferrand.
L’événement Résonance Exposition temporaire Cervières a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Loire Forez